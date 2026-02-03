俳優の倉悠貴が、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)で、エンタメコーナーの2月担当マンスリープレゼンターを務めることが3日、発表された。5日、10日、16日、23日に生出演予定。

同番組のマンスリープレゼンターは、エンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」、生原稿読みなどを行い、7時台からはMCの1人として番組終了まで登場。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともに、さまざまなエンタメニュースを伝える。

コメントは、以下の通り。

――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？

「まさか自分が朝の番組に出られるなんてとてもワクワクしますし、家族で小さい頃から見ていた番組なので親孝行になります。ありがたいです」

――早起きは得意ですか？

「苦手ですが頑張ります！夕方６時ぐらいには寝て翌日に備えようと思います（笑）」

――『めざましテレビ』のイメージは？

「めざましテレビと言えば、めざましくんですね（笑）。小さい頃毎日めざましじゃんけんをしていたので、スタジオでじゃんけんできるのが楽しみです。軽部アナもサウナ好きということで、サウナトークで仲良くなりたいと思っています」

――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？

「原稿読みは初めてですが、かまないように一生懸命頑張ります！久しぶりに滑舌トレーニングもしたいと思っています。お天気Englishで英語を教えてもらえるのも楽しみです」

――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。

「朝からみなさんに元気を届けられるように頑張ります！見ていただけたらうれしいです。よろしくお願いします！」

佐々木渉チーフプロデューサー

「２月のエンタメプレゼンターは、倉悠貴さん！いま話題のドラマや映画に続々と出演し、時代劇からラブストーリーまで幅広い演技を見せ、大注目の俳優さんです。実は、ジャグリングが得意だったり、スパイスからカレー作りにこだわったり、町中華にハマっていたり…と、画面ではわからない魅力もたくさんお持ちです。そうした等身大の倉悠貴さんを、めざましテレビでご紹介しながら、寒さを吹き飛ばすように元気に、爽やかにエンタメを伝えていただけたらと思っています」

【編集部MEMO】

この1年の『めざましテレビ』マンスリーエンタメプレゼンターは、1月を濱尾ノリタカ、25年12月をAぇ! group・小島健、11月をtimelesz・篠塚大輝、10月を中沢元紀、9月をMrs. GREEN APPLE・藤澤涼架、8月を永尾柚乃、7月をTHE RAMPAGE・吉野北人、6月を本田響矢、5月を八木莉可子、4月をTravis Japan・松田元太、3月をME:I・MOMONA、2月を中島健人が担当している。

(C)フジテレビ