東京都は2月2日から、「東京アプリ」をダウンロードしマイナンバーによる本人確認を行った人を対象に11,000ポイントを付与する「東京アプリ生活応援事業」を実施する。

東京アプリ生活応援事業

同事業は、東京アプリのさらなる普及促進を図るとともに、昨今の物価高騰など社会情勢の変化を踏まえ、都民の生活をより一層応援することを目的として実施される。

対象となるのは、マイナンバーカードを持つ15歳以上の都内在住者で、東京都に住民登録している人に限られる。実施期間は、2026年2月2日13時00分～2027年4月1日までとなる。

参加には、NFC対応スマートフォンが必要となる。対応端末はiPhoneがiOS16以降、AndroidがAndroid11以降。また、同アプリと、デジタル庁が提供するデジタル認証アプリのダウンロードが必要となる。加えて、有効期限が切れていないマイナンバーカードを用意する必要がある。

参加手順は、1.東京アプリへの登録、2.デジタル認証アプリへの登録、3.東京アプリの画面に従ったマイナンバーカードによる本人確認、4.東京ポイント取得の申込みという流れで進められる。詳細な参加手順については、後日、東京アプリHPで案内される。