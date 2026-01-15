KDDIは1月14日、「au PAY(auかんたん決済)最大全額相当Pontaポイント還元キャンペーン」を開始した。

au PAY(auかんたん決済)最大全額相当Pontaポイント還元キャンペーン

au PAY(auかんたん決済)は、au IDを利用して、スマートフォンやPCなどで購入したサービス利用料金などを月々の通信料金と一緒に支払うことができるサービス。au PAY アプリ内でクーポン獲得や利用履歴などの機能が一元管理でき、便利に利用できる。

今回のキャンペーンでは、期間中にエントリーし、同サービスで通算3,000円以上支払うと、支払い金額に応じて抽選で最大全額相当のPontaポイントが当たる(上限30,000ポイント)。エントリーと支払いの順番は不問。

通算30,000円以上の支払いでは合計50名に30,000ポイント、10,000円以上では合計100名に10,000ポイント、5,000円以上では合計500名に5,000ポイント、3,000円以上では合計1,000名に3,000ポイントが当たる。

さらに、同サービスのポイント還元クーポンを利用した場合、クーポン分のポイント還元に加え、本キャンペーンにおける当選確率が10倍になる。期間は2026年1月14日～2月28日まで。