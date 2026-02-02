3日(21:00～)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース やめられない犯罪 衝撃の真実2時間スペシャル』では、連続放火犯の心の闇に迫る。

手紙に放火をやめられない心の闇をつづった連続放火犯の男。その始まりは、落ち葉を燃やしてみたことだった。いじめ、孤独、ストレス、そして興奮……なぜ、連続放火に発展したのか。

また、東北地方のある都市で、立て続けに起きた火災。卑劣な連続放火の真実を知っていたのは、火事から人々を守るべき消防団の男だった。

スタジオには、新春4時間スペシャルで“新レギュラー”として加入を発表したtimelesz・松島聡が、番組後半から登場。商標トラブルのVTRにちなんで、MCの笑福亭鶴瓶とともに「モノマネされた経験」や「マネしたい人」などをテーマにゲストとトークを繰り広げる。松島が明かした“文章力をマネしたい”大先輩とは。

ゲストには、成田凌、渡辺満里奈、影山優佳、小峠英二(バイきんぐ)、村上佳菜子、安斉星来、アンミカ、おたけ(ジャングルポケット)が出演する。

【編集部MEMO】

松島聡は、新レギュラー就任にあたり、「この度は、歴史ある番組の一員として参加できることを、大変光栄に思います。鶴瓶さんのもとで、さまざまな“仰天”の出来事に触れながら、その裏側にある人の想いや背景に丁寧に向き合い、視聴者の皆さまが自然と引き込まれるよう、トークやリアクションを通して、微力ながら番組を支えられたらと思います。学ぶ姿勢を忘れず、一つひとつの収録を大切に全力で頑張りますので、ぜひ楽しみに、そして温かく見守っていただけたらうれしいです!」とコメントしている。

(C)日テレ