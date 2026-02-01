東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のTTFCオリジナルコンテンツ『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』より、第48話補ジュウ計画「竜子姐さんフォーエヴァー」について、2月1日10時からTTFC会員見放題配信をスタートする。

『ゴジュウジャー』テレビシリーズ本編第48話「覚悟の世直し! 厄災の風の中で」では、指輪争奪戦の前回大会覇者・熊手真白の決死の覚悟を描く。このストーリーを補ジュウする第48話補ジュウ計画「竜子姐さんフォーエヴァー」では、“熊手推し”の竜子姐さん(演・神田聖司)が懺悔室に3度目の登場を果たす。

TTFC会員が"グッときた"シーンを選ぶ「東映特撮ファン大賞2025」にて、『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』から唯一ノミネートを果たした番組イチ(!?)の人気者、竜子姐さん。惜しくも大賞を逃した竜子姐さんは、次回の「ファン大賞2026」でリベンジを果たすため、これまでの未公開カットも補ジュウし、熱烈アピール。そして、今回寄せられたお便りで初めて知る衝撃の事実に、竜子姐さんの反応は……。

また、次回2月8日は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ本編最終話と連動する補ジュウ計画を配信予定とのこと。

(C)東映特撮ファンクラブ (C)テレビ朝日・東映AG・東映