名古屋鉄道は、2026年3月14日のダイヤ改正で、名鉄岐阜駅における各務原線と名古屋本線(快速特急・特急)の乗換え時間短縮を図る。10～21時台を中心に時刻を変更し、現行の乗換え時間13～15分から、ダイヤ改正後は乗換え時間5～7分に短縮するとのこと。

一例として、平日・土休日11～14時台の乗換えパターンを紹介。現在、各務原線は日中時間帯から夜間にかけて名鉄岐阜駅の到着時刻を毎時3・18・33・48分、発車時刻を毎時7・22・37・52分でパターン化している。名古屋本線も日中時間帯、名鉄岐阜駅の到着時刻を特急は毎時7・24・37・54分、普通は毎時1・16・31・46分、発車時刻を快速特急・特急は毎時2・18・32・48分、普通は毎時10・25・40・55分でパターン化している。

現行ダイヤで各務原線から名古屋本線へ乗り継ぐ場合、普通への乗換え時間は7分だが、快速特急・特急への乗換え時間は14～15分。名古屋本線から各務原線へ乗り継ぐ場合も、普通からの乗換え時間は6分だが、特急からの乗換え時間は13～15分となっている。

ダイヤ改正後の乗換えパターン(平日・土休日11～14時台)を見ると、各務原線は名鉄岐阜駅の到着時刻を6分繰り下げて毎時9・24・39・54分、発車時刻を8分繰り下げて毎時0・15・30・45分に変更しており、とくに発車時刻が現行ダイヤよりわかりやすくなった。名古屋本線の快速特急・特急も、同時間帯に1～2分程度の時刻変更を行い、特急の到着時刻を毎時9・24・39・54分、快速特急・特急の発車時刻を毎時1・16・31・46分に変更。名鉄岐阜駅での各務原線から名古屋本線の快速特急・特急への乗換え時間は7分、名古屋本線の特急から各務原線への乗換え時間は6分とされ、現行のほぼ半分に短縮する予定となった。

なお、名鉄岐阜駅は名古屋本線のホーム(1～4番線)と中央改札口、各務原線のホーム(5～6番線)と東改札口が離れた場所にあり、乗換えに時間を要する駅だが、連絡通路を利用することにより、改札内乗換えが可能となっている。