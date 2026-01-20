名古屋鉄道は、オフィシャル・パートナーである中日ドラゴンズとのコラボレーションによるラッピング電車「DOALA TRAIN(ドアラトレイン)」を運行すると発表した。2026シーズン開幕に向けて、地域とともに球団を応援する取組みとして実施する。

ラッピング電車「DOALA TRAIN(ドアラトレイン)」イメージ

「DOALA TRAIN」は、通常の特急「ミュースカイ」の配色を反転させた「ブルーミュースカイ」として運行している2000系2003編成(4両編成)に、名鉄の制服を着用した「名鉄駅員ドアラ」や、メガホンを手に応援するドアラの姿をあしらった特別デザイン。1月26日から当面運行され、1月30日から5月6日まで名鉄ウェブサイトで運行情報を公開する。

運行開始を記念し、1月29日11時20分頃から中部国際空港駅3番線で出発式を開催。11時33分に発車する「DOALA TRAIN」の出発に合わせ、制服姿の「名鉄駅員ドアラ」による出発合図を行う予定としている。対象列車は回送扱いのため、乗車はできない。

中日ドラゴンズ90周年記念・中日ドラゴンズコラボ硬券入場券「中部国際空港駅」(表面・裏面)と、中日ドラゴンズコラボ硬券入場券「中部国際空港駅」(表面・裏面)

コラボ硬券入場券台紙

コラボ硬券入場券キーホルダー

出発式当日の1月29日10～12時、中部国際空港駅改札内に特設ブースを設置し、オリジナルグッズを販売する。中日ドラゴンズ90周年を記念した特別バージョンのコラボ硬券入場券をはじめ、入場券台紙やキーホルダーなど用意。当日販売される4商品すべて購入した人を対象に、抽選で50組をドアラとの記念撮影会に招待する企画も実施する。