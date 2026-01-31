名古屋鉄道は、2026年3月14日のダイヤ改正に合わせ、犬山線で岩倉～犬山間を中心に日中時間帯(平日10～15時台、土休日11～16時台)の運行体系を見直す。現行の急行を準急に種別変更し、準急停車駅の停車本数を維持した上で、普通を運転取りやめにするという。

平日・土休日の日中時間帯、犬山線を走る列車の種別は快速特急・特急、急行、準急、普通など。同時間帯の岩倉～犬山間において、快速特急・特急は途中の江南駅と柏森駅、現行の急行は途中の布袋駅、江南駅、柏森駅、扶桑駅に停車。準急と普通は途中の各駅に停車する。現行の運転本数は1時間あたり快速特急・特急2本、急行2本、準急2本、普通2本とのこと。

2026年3月のダイヤ改正で、日中時間帯に岩倉～犬山間の普通を運転取りやめとすることにより、同区間の運転本数は現行より2本減便となるが、現行の急行を準急に種別変更するため、石仏駅、木津用水駅、犬山口駅(各駅とも現在は普通のみ停車)の停車本数はダイヤ改正後も1時間あたり4本で維持される。一方で、江南駅と柏森駅の停車本数は現行の8本から6本、布袋駅と扶桑駅の停車本数は現行の6本から4本に。ダイヤ改正後、日中時間帯の岩倉～犬山間における各種別の運転本数は1時間あたり快速特急・特急2本、準急4本となる。

日中時間帯の準急4本のうち、現行の急行から種別変更する2本は引き続き新鵜沼駅発着だが、残り2本については運転区間を短縮し、現行の新鵜沼駅発着から犬山駅発着に変更。これにともない、犬山～新鵜沼間で日中時間帯に1時間あたり2本の減便が生じる。

なお、犬山線の急行と準急は名鉄名古屋～岩倉間で同じ駅に停車(途中の栄生駅、上小田井駅、西春駅に停車)しており、ダイヤ改正で岩倉～犬山間の運転を取りやめる普通も岩倉駅発着で残るため、岩倉駅までの運転本数に大幅な変更はないとみられる。日中時間帯における岩倉駅の停車本数は、ダイヤ改正後も1時間あたり10本(現行は快速特急・特急2本、急行2本、準急2本、普通4本。ダイヤ改正後は快速特急・特急2本、準急4本、普通4本)とされた。