三井不動産リゾートマネジメントは10月31日、「HOTEL THE MITSUI KYOTO(ホテル ザ ミツイ キョウト)」(京都市中京区)が、イギリス・ロンドンにて発表された「The World's 50 Best Hotels 2025(世界のベストホテル50)」において、世界第46位に選出されたことを発表した。

「The World's 50 Best Hotels」は、国際的なホテル業界に精通した800人を超える専門家の投票によって決定する世界的なホテル表彰。

今回、世界第46位に選出された「HOTEL THE MITSUI KYOTO」は、二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地に2020年11月3日に誕生したホテル。

同ホテルは、2025年10月発表の『ミシュランガイド ホテルセレクション』では、2年連続で最高評価の「3ミシュランキー」、『フォーブス・トラベルガイド 2025』では4年連続で最高評価「5つ星」を獲得した。今回の「The World's 50 Best Hotels」とあわせると、世界有数の三つの評価を同年に受賞した日本で唯一のホテルとなる。