俳優の駒木根葵汰を特集する時代劇専門チャンネル・日本映画専門チャンネルの共同企画「駒木根葵汰に射抜かれて」が、25日からスタートする。駒木根が弓道に挑戦する撮り下ろし番組や、声優・俳優の浅沼晋太郎を手料理でもてなすトーク番組など、ここでしか見られない姿が届けられる。

駒木根葵汰

28m先の的を射抜けるか? 弓道に挑戦

『機界戦隊ゼンカイジャー』の主人公・五色田介人役で注目を集め、翌年の『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』にも出演した駒木根。2024年にはドラマ『２５時、赤坂で』で新原泰佑とダブル主演を務め、俳優同士の恋愛を描くラブストーリーで話題を集めた。

さらに、時代劇専門チャンネルの『鬼平犯科帳』シリーズでは、第8弾『本所の銕』で悪御家人・横山小平次、第9弾『密告』で盗賊・伏屋の紋蔵を演じ、一人二役で物語の鍵を握る人物を熱演している。

今回の特集企画では、そんな駒木根の多彩な魅力に迫る出演作やオリジナル番組を特集放送する。

時代劇専門チャンネルでは、25日21時から特集がスタート。注目は、撮り下ろし特別番組『葵汰、決めます! 一射入魂!』だ。

番組では、駒木根が弓道に挑戦。28m先に設置された的を射抜くことができるのか、真剣勝負に臨む。

弓を構える凛々しい表情はもちろん、練習の合間に見せる飾らない素顔も見どころとなる。

さらに、朗読劇『極楽牢屋敷』(木下半太版四谷怪談)の2023年8月18日上演「かりそめ」回も放送。木下半太氏が手がけた四谷怪談をベースとする作品で、駒木根のほか、福圓美里、浅沼晋太郎、宮本侑芽、増子敦貴(GENIC)が出演する。本編後のアフタートークも届けられる。

浅沼晋太郎を手料理でもてなす特別番組も

一方、日本映画専門チャンネルでは、26日・27日の20時から特集を放送。こちらでも撮り下ろし特別番組『全力!きいぬまトーク』を届ける。

同番組では、駒木根が『機界戦隊ゼンカイジャー』で共演した浅沼晋太郎を、手作り料理とともにもてなす。

駒木根の初主演作から親交があるという2人。これまでの共演にまつわるエピソードをはじめ、ここでしか聞けないプライベートな話題など、リラックスした雰囲気でトークを繰り広げる。

また、駒木根と新原泰佑がダブル主演したドラマ『２５時、赤坂で』(2024年)を全10話放送。

夏野寛子氏の人気漫画を実写化した同作は、人気俳優・羽山麻水(駒木根)と新人俳優・白崎由岐(新原)が、BLドラマの撮影をきっかけに惹かれ合う姿を描くラブストーリーだ。

さらに、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ VS ゼンカイジャー』(2023年)や、駒木根が出演した『朗読劇 ROOM 2025』の7月5日上演回もラインナップ。『朗読劇 ROOM 2025』はテレビ初放送となる。

11月には『２５時、赤坂で Season ２』に加え、スピンオフドラマ『昼のゆめ another side』や、『機界戦隊ゼンカイジャー ファイナルライブツアー 2022』も放送される。

各チャンネルの公式YouTubeでは、ファンから寄せられた質問に駒木根が答える『駒木根葵汰を射抜く質問に答えてみた!』や、かしわ餅作りに初挑戦する『駒木根葵汰がかしわ餅作ってみた!』も公開中。

時代劇、恋愛ドラマ、スーパー戦隊、朗読劇、そして素顔に迫るオリジナル番組まで、さまざまな角度から駒木根の魅力に触れられる特集となっている。