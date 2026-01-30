「俺の子どもを産んでみない?」　“一夫多妻”を希望していた男性が初対面の女性に提案　「付き合うだけ」と妻と約束していたはずが…『愛のハイエナ season5』

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#4が27日に配信された。

“一夫多妻生活”を送る日本人男性の豪邸を訪問

番組では今回、ナ酒渚が近年経済発展エリアとして注目を集めるマレーシア・ジョホールバルで“一夫多妻生活”を送る日本人男性、たかさん(37歳)の豪邸を訪問。第1夫人・えりさん(39歳)、第2夫人・あやさん(43歳)、4人の子どもたちと家賃40万円の豪邸で暮らす“一夫多妻生活”の実態に迫った。

密着中には“一夫多妻家族”になった経緯について語られる場面も。29歳の頃、投資で成功し、会社を辞めたたかさんは“自分の幸せ”について考え、「2人目の妻が欲しいと思っちゃった」と振り返る。

2016年に第1夫人・えりさんと結婚していたたかさんは「幸せだったし、不足とかなかった」としたものの、「これが増えたらもっと幸せかな」と“一夫多妻”という考えが浮上。その思いを打ち明けられた第1夫人・えりさんは、たかさんの考えを理解はしたものの“一夫多妻”には反対した。

そんな中、えりさんとの結婚から4年後の2020年、たかさんは友人主催のセミナーで現在の第2夫人・あやさんと出会うことに。あやさんから「婚活はやめたけど、子どもが欲しい」と聞いたたかさんは、ほぼ初対面で「俺の子どもを産んでみない?」と声をかけたという。

当初、あやさんとは「付き合うだけ」とえりさんと約束していたはずが、あやさんの妊娠が発覚。たかさんの裏切りに、第1夫人・えりさんは「ふざけるな!」と怒りが湧いたものの、別れるべきか悩んだ末、一度相手(あやさん)と会うことに。あやさんが「水をかけられる覚悟で行きました」と振り返る、夫人2人が対峙した瞬間とは。

今では「夫の愚痴を言い合えること」をメリットとして挙げる、2人の夫人。良好な“一夫多妻家族”が成立するまでに、どんな道を辿ってきたのか。衝撃の実態にスタジオMC陣も終始驚きの連発だった。

『愛のハイエナ season5』#2は現在、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

2人の妻と4人の子どもと共同生活…

"一夫多妻"の37歳男性の顔面に衝撃！



驚きの寝室ベッドを大公開！



不思議すぎる生活に潜入🔍



ABEMA『愛のハイエナ season5』

毎週火曜夜11時から無料放送中！ — ABEMA 愛のハイエナ (@aihaiena_ABEMA) January 27, 2026