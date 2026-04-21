「声優さんたちの並びが凄い！」こっちのけんと 主題歌を書き下ろしたNetflixアニメ『だんでらいおん』と新曲への思い

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

4月3日（金）放送では、漫画家・空知英秋（そらち・ひであき）さんのデビュー作を原作としたNetflixシリーズ「だんでらいおん」の主題歌として書き下ろされた新曲「ゴロンとドロン」などについて語りました。

（※放送当時の内容です）

◆新曲のMVにアニメキャラクターが登場！

番組では、こっちのけんとが4月3日（金）に配信リリースされた新曲についても語りました。

今回の楽曲「ゴロンとドロン」は、漫画家・空知英秋さん原作のNetflixシリーズの新作アニメ「だんでらいおん」（4月16日配信スタート／声の出演：小林親弘さん、潘めぐみさん、宮野真守さん、井上和彦さん、小野賢章さん、小野友樹さん、杉田智和さん、三木眞一郎さん、立木文彦さん、千葉進歩さん）の主題歌です。

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こっちのけんとは、このアニメについて「声優さんたちの並びが凄いです」と声を弾ませます。空知さん原作のアニメ「銀魂」を彷彿とさせる空気感に触れつつ、「最新アニメなんだけど懐かしさがどこか残っているアニメです」と、その魅力を表現しました。

さらに、4月3日（金）の21時からは、「ゴロンとドロン」のMVも公開されました。今回の映像では、アニメのキャラクターたちが登場していることも大きな特徴です。

「ある種、夢が叶ったといいますか。歌手として仕事をしていると思えるような、マイルストーン的なMVになりました」と振り返り、自身にとっても節目となる作品であることを明かしました。

また、「声優さんたちが発表されてから“確定でおもろいやん！”みたいな感じなので、早くアニメが観たいです!!」と、作品への期待を率直に表現。原作の続きをどのように描いていくのか、「どのぐらい話が展開されていくんだろうな」と胸を膨らませている様子も印象的です。新曲とともに、アニメ作品への期待も高まる今回のリリース。こっちのけんとは、「ぜひアニメも一緒に楽しんでいただければ」と呼びかけ、楽曲「ゴロンとドロン」に込めた思いを届けました。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT