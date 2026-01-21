王子ネピアは1月下旬より、バンダイの「ガシャポン®」とコラボレーションしたカプセルトイ「nepia ミニチュアチャーム」を、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップおよびガシャポン自販機にて順次発売する。

「ガシャポン」とのコラボレーション第4弾となる今回は、「ネピア 鼻セレブティシュ」や「ネピア ティシュ」など、ネピアのさまざまな商品のパッケージデザインを細部までリアルに再現したミニチュアチャーム。

かわいい動物の顔でお馴染みの「ネピア 鼻セレブ ティシュ3コパック」「ネピア 鼻セレブ ポケットティシュ4コパック」をはじめ、2025年10月にリニューアルした「ネピア ティシュ5コパック」「ネピア トイレットロール」が新パッケージで登場。

また、カラフルでかわいい花柄が特長の「ネピア ネピネピ ティシュ5コパック」や「ネピア ネピネピ トイレットロール」、4枚重ねでデリケートなお肌にもやさしい「ネピア からだ想いのトイレットロール」、パステルカラーが印象的な「ネピア wetomo 除菌ウエットティシュ アルコールタイプ」の全8種がラインアップされている。

1回300円。1月下旬より順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて販売される。