日本マクドナルドは2月4日、ニューヨークをイメージした新商品5種類を「行った気になる!N.Y. バーガーズ」として、一部の店舗を除く全国のマクドナルドで発売する。

行った気になる!N.Y. バーガーズ

5種類の「N.Y.バーガーズ」が新登場

同シリーズは、2022年、2023年、そして2025年に好評を博した、特製の四角いバンズを使用したニューヨークをイメージしたバーガーで、今年は5種類の新しい味わいとなって登場する。

「N.Y.肉厚ビーフ ペッパー&ビーフソテー」(単品560円～、バリューセット860円～)は、つなぎを使っていない厚みのある100%ビーフパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングとスイートレモンソースを合わせ、シャキシャキのレタスと一緒に、ポピーシードをまぶしたでこぼこで濃い焼き色が特長の特製バンズでサンドした。ソテーしたビーフとオニオンの旨みが決め手の粒マスタードとブラックペッパーの効いたビーフフィリングと、マイルドなスイートレモンソースの組み合わせがやみつき感のある一品。

「N.Y.ジューシーチキン ホット&ペッパー」(単品490円～、バリューセット790円～)は、ザクザク食感が楽しめる、スパイスの効いたジューシーな一枚肉のチキンパティに、シャキシャキのレタスとスイートレモンソースを合わせ、特製バンズでサンドした。チリやガーリックなどのスパイスやハーブで味付けし、ペッパーをアクセントにしたザクザクの衣でやみつき感のある味わいに仕上げた、ホットチキンをイメージした一品。

「N.Y.タルタルシュリンプ ガーリック&バジル」(単品490円～、バリューセット790円～)は、ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感が特長のえびカツに、ガーリック&バジルタルタルソースと、シャキシャキのレタス、クリーミーなホワイトチェダーチーズを合わせ、特製バンズでサンドした。やみつき感のあるガーリックの風味に、バジルのさわやかな香りが、えびカツやレタス、チーズのおいしさを引き立てる、ニューヨークをイメージしたスタイリッシュな一品。

朝マック限定「N.Y.ソーセージ ペッパー&ビーフソテーマフィン」(単品400円～、バリューセット600円～、コンビ460円～)は、風味豊かなソーセージパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングとスイートレモンソースを合わせ、シャキシャキのレタスと一緒に、焼き立てのイングリッシュマフィンでサンドした一品。

夕方5時からの夜マック限定「N.Y.ダブル肉厚ビーフ ペッパー&ビーフソテー」(単品790円～、バリューセット1,090円～)は、ジューシーでつなぎの入っていない厚みのある100％ビーフパティ2枚に、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングとスイートレモンソースを合わせ、シャキシャキのレタスと一緒に特製バンズでサンドした、ボリューム感のある一品。

数原龍友さん&片寄涼太さんが「Y.M.C.A.」替え歌を熱唱

2月3日から放映する新TVCMでは、コミックス風に描かれた登場人物が、GENERATIONSの数原龍友さんと片寄涼太さんが歌う「Y.M.C.A.」の替え歌にのせて、「NY」のポーズダンスを踊るポップな内容となっている。