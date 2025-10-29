いよいよハロウィン目前。コスプレやパーティー、お菓子の準備は万端でしょうか? 大人も子どもも思いっきりハロウィンを楽しめるよう、今回は、消費者庁が発信している事故事例と注意ポイントを紹介します。

【ハロウィンを安全に楽しむために】

ハロウィンのシーズンになりました。飾りつけや仮装、お菓子を交換して楽しむ方も多いのではないでしょうか。事故事例とともに、事故防止のためのポイントをご紹介します。

(@caa_kodomoより引用)

ハロウィンを安全に楽しむために

ハロウィンにおける事故というと、酔った大人や、テンションが上がりすぎてしまった大人が起こす暴動などを思い浮かべる人が多いと思いますが、実は、お子さんの事故も多く報告されているそうです。その主な原因が、シールや食べ物によるものなのだとか。

例えば……

1cmくらいのシールを壁からはがし飲み込んでしまった。(0歳8か月)

両耳にシールを入れてしまった。(2歳)

タトゥーシールをこどもの頬に貼ったところ頬がかぶれた。(5～9歳)

飴をなめながら、保護者と動き回って遊んでいたところ、のどに詰まった。(4歳)

友達が作ってくれたクッキーを食べた後、唇に発赤等が出た。ナッツ類の食物アレルギーを持っていて、気分不快や嘔吐があり救急要請した。(11歳)

チョコレートにマカダミアナッツが入っていることを確認せず食べてしまい、アレルギー症状が出た。(12歳)

部屋の装飾やタトゥーに使用するシールや、ハロウィンには欠かせないお菓子が原因でこんな事故が起こるとは。誤飲やアレルギーは普段から気を付けていることでもあると思いますが、賑やかでつい浮かれてしまいがちなイベントなだけに、ちょっとした油断や隙が生じてしまうのかもしれませんね。

こうした事故を防ぎ、安全にハロウィンを楽しむためのポイントについて、消費者庁は以下のとおり注意喚起を行っています。

こどもが誤って口や鼻、耳などにシールを入れないよう保護者は注意して見守りましょう。また、対象年齢や使用方法をよく読んで使用してください。

タトゥーシールを使用するときは事前に腕の内側などの部分で使用テストをしましょう。肌に合わない場合はすぐに使用を中止し、赤み、腫れ、かゆみ、痛み等の異常がある場合には皮膚科医を受診しましょう。貼り方や剥がし方などの使用方法、対象年齢及び使用上の注意をよく読んでから使用してください。

食べ物を口に含んだまま立ったり走ったりすると、のどに詰まる危険が高まります。「ながら食べ」はせずに、食べるときは座ってゆっくり食べるようにしてください。

食べているときに驚いたり泣いたりして、不意に息を吸ったりすることでも、食べ物がのどに詰まってしまうことがあります。ハロウィンでにぎやかな環境でも、落ち着いて食べるようにしてください。

食物アレルギーを持っている方は、アレルギー物質が入っているか包装等にある表示を確認しましょう。小分けにされたお菓子や、手作りのお菓子等、はっきりとアレルギーがわからないものがある場合は、原材料を聞いてアレルギー物質が含まれているか否かを確認する、または食べることを控えるなど注意をしてください。

いかがでしたか? テーマパークやイベント会場で楽しむ方も、おうちでパーティーをする人も、思わぬ事故やトラブルでハロウィンを台無しにしてしまうことのないよう、十分に注意してくださいね。