特許庁から、ちょっと変わったクイズです。

【#色彩のみからなる商標クイズ】

この茶・白・赤の組み合わせは、

何の商品を表しているでしょうか?

(@jpo_NIPPONより引用)

茶・白・赤の3色からイメージできる商品、覚えはありませんか?

SNSに寄せられた回答を見てみると、「カプチーノを溢したイタリア国旗です」「缶コーヒーだな、UCCだったかな?」「UCCミルクコーヒーですね笑」といった回答が。確かに、欧州の国旗のようにも見えますが、なんだか懐かしさを感じるこの配色、正解は……こちらです!

正解は「UCCミルクコーヒー」!

この茶・白・赤の組み合わせは、ミルクコーヒー缶の象徴的な配色となっており、色彩のみからなる商標として登録されています。(商標登録第6201646号)

日本では2015年から「色彩のみ」の商標登録が可能になりました。

(@jpo_NIPPONより引用)

正解は「UCCミルクコーヒー」でした。まさに、子どもの頃からよく目にしていた茶・白・赤の配色です!

それにしても、「色彩のみ」の商標登録があるとはびっくり。

ちょっと調べてみたところ、「ファミリーマート」の青・白・緑の3色や、「三井住友フィナンシャルグループ」の緑系のグラデーション、国外では「ティファニー」の包装等に使用されているティファニーブルーも商標登録されているのだとか。

いずれも、「色」だけでどのブランドかパッと思い浮かぶものばかり。商標登録するには、長年の使用実績や広告活動によって、「この色は、あのブランド!」と広く認識される必要があるんですね。1969年誕生の「UCCミルクコーヒー」のこの色彩も、まさに!

ちなみに特許庁公式Xは1月13日より、「#色彩のみからなる商標クイズ」週間をスタートしています。興味のある方は、ぜひ、ほかのクイズにも参加してみてくださいね。