スープとしてはもちろんのこと、万能な調味料としてもお馴染みのヒガシマルの「うどんスープ」。その活用術は無限かも。今回は、「明石焼き風」に挑戦です!

うどんスープの明石焼き風がおいしいと聞いたので、つくってみました✨

.

作り方はとってもシンプル!

解凍した冷凍たこ焼きを、うどんスープに入れて完成🙌

たこ焼きがうどんスープのだし汁にしみしみで最高でしたよ😋

みなさんもぜひお試しください!

(@higashimaru_ssより引用)

炊き込みご飯やクラムチャウダーなど、どんな料理も美味しく仕上げてくれるヒガシマルのうどんスープ。明石焼きのスープとしても使えるんですね! さすがです!

しかも、冷凍たこ焼きを解凍し、うどんスープに入れるだけという超絶簡単レシピ。あっという間に作れちゃうので、疲れて帰宅したときや時間がないとき、お夜食にもぴったり。すぐに体もあったまること間違いありません!

このレシピに、「お、そんな利用方法が!」「めちゃめちゃ美味しそうですし、簡単ですね!」「コレならできる!」「とにかく万能な粉末」といった声が続々と。また、早速作ってみた人からは、「美味しかったし体が温まった」「簡単ですが、本当に美味しいですよ〜!」「美味しすぎてガチ神です」といった声が。さらに、トッピングに三つ葉や鰹節、紅しょうがをのせたり、うどんや餃子を足しても美味しいという声も寄せられていました。

期待を裏切らないヒガシマルのうどんスープ。ぜひ、お試しください!