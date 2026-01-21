おろしたての生姜の香りって、いいですよね。チューブの生姜を使った方が便利ですが、寒さが厳しいこの時期、やっぱりおろしたての生姜で体の中からあったまりたい!

そこで今回は、生姜をおろす際に役立つちょっと便利なライフハックを紹介します。

青果一筋32年青果バイヤーです。

しょうがやにんにくをおろすと刃につまって洗うのが大変…。

そんなときはおろし金にクッキングシートを重ねておろすと、後片づけがぐっとラクになりますよ💡

(@maruetsu1945より引用)

おろし金につまった生姜、なかなか取れませんよね。繊維がからまりまくって、ちょっとイラっとすることも。しかし、刃の上にクッキングシートを敷いておけば、クッキングシートと一緒に生姜の繊維もスルッと取り除くことができちゃうのだとか。なるほど!

このライフハックに、SNSでは「なん…だと…?」「やってみたい」「えっ!?今度絶対やってみよ。破れないんだ〜!?」と驚きの声が。また、「クッキングシートはズタボロにならんの?」「クッキングシートも一緒におろしてしまわないか不安です……!」といった声も寄せられていましたが、どうやら、ゆっくりとすりおろすのがポイントのようです。通常の紙よりは破れにくくなっているクッキングシートですが、激しくスリスリし過ぎるとさすがに破けてしまうので、気を付けてくださいね。

クッキングシートひとつでスルッと解決できちゃうライフハック。さっそく生姜をすりまくって、今夜は生姜焼きと湯豆腐にしよっかな。みなさんも、ぜひお試しください。