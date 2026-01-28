小田急電鉄は、サンリオピューロランドへの最寄り駅のひとつである小田急多摩センター駅構内の内装を全面的にリニューアルすると発表した。2月2日から工事に着手し、14のサンリオキャラクターをデザインに取り入れた駅へと一新される。

小田急多摩センター駅西口改札付近リニューアルイメージ

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170109-1

同駅はこれまでもキャラクター装飾を行ってきたが、今回はサンリオピューロランド35周年を記念し、従来の4キャラクターによる青と白を基調とした装飾を一新。「ゆめかわいい」をコンセプトに、レインボーカラーを基調とした華やかなデザインに変更する。登場するキャラクター数も4から14に増やし、駅全体でサンリオピューロランドの世界観を演出する。

西口改札口横に設けるキービジュアルは、サンリオキャラクターたちが小田急の電車型パスポートを手に、サンリオピューロランドへ出かける様子を描いたオリジナルデザイン。電車を待つ時間や待ち合わせのひとときにも、キャラクターを探しながら楽しめる空間をめざす。

機能面も配慮し、案内表示等のサインは視認性を損なわないよう、明るい雰囲気とシンプルなサイン表示の両立を図る。改札階とホーム階を結ぶ階段やエスカレーターは、上り下りや改札口方面ごとに異なるカラーを採用し、誰でもわかりやすい構成とする。

小田急多摩センター駅内装リニューアルイメージ

小田急多摩センター駅階段改札付近リニューアルイメージ

小田急多摩センター駅西口改札口横キービジュアルイメージ

今回のリニューアルは改札内外とホームの柱・壁面・天井・電光掲示板・案内サイン等を対象としており、2月14日頃の工事完了を予定している。