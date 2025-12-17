フクヤ公式Xアカウント(@fancy_fukuya)は、同社が手掛けるちこらばふれんずシリーズより、「NO MORE映画泥棒」を12月下旬頃より全国のアミューズメント施設でプライズとして発売する。取扱店舗は、フクヤ公式サイトにて確認できる。

「ちこらばふれんず」は、ラバー素材を使用した立体のマスコットフィギュアキーホルダー。今回、映画館の予告上映時に流れることでおなじみの「NO MORE映画泥棒」が登場する。ラインナップは「カメラ男」「パトランプ男」の2種類。

映画を見に行く方にはおなじみの、追って追われるカメラ男とパトランプ男。SNSではこのポストに「映画館でよく見かける方ですね」いう声や、「やだぁ。バカ可愛いじゃないですかーっ!!絶対揃える!」「サンタさんへ 今年のクリスマスプレゼントはこれが欲しいです。」とさっそくゲットしたいというコメントが多数寄せられています。