現在放送中の『呪術廻戦』アニメ公式X(@animejujutsu)が、第51話(『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」第4話)「葦を啣む」に登場した禪院家の家系図を公開した。

今回公開された禪院家の家系図に、「24代目どこにいった?」「甚爾って25代目の息子なのか」「真希真依のお母さんも相当肩身狭かったんだろうなぁ」と考察や感想が多数寄せられている。

また、26代目禪院直毘人の子・禪院直哉の隣に「いっぱい」と記載されている。「直哉のきょうだいいっぱいいるんだね」「家系図のこの線の先にいっぱいって書いてあるの初めて見たwww」というツッコミもありますが、この「いっぱい」は原作で明らかになった相関図のままとのこと。

アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」は、毎週木曜深夜0時26分(24時26分)より、MBS/TBS系28局にて全国同時放送中。