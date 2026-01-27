浅田舞・真央姉妹が、2月1日に放送されるテレビ朝日『祝! 徹子の部屋50周年 超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』(17:00～20:56 ※一部地域を除く)に出演する。

『祝! 徹子の部屋50周年 超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』 ＝テレビ朝日提供

グレーとブラウンのワンピースというシックな装いで登場した浅田姉妹。黒柳は「しばらくでしたね!」と久々の再会を喜ぶが、現在、舞が37歳、真央が35歳だと聞いて「えーー! 初めてお会いしたとき10代だったじゃない! ちっとも変わっていないのにビックリ……」と時の流れに驚いてしまう。

2006年に舞が17歳、真央が15歳で番組初登場したときの映像を振り返ると、2人は「懐かしい……やっぱり幼いですね!」「こんなことしゃべっていたなんて……」と笑顔を見せる。

そして昨年、指導者として新たなスタートを切った真央は、自身の名を冠したスケートリンクについてや、姉妹でかき氷にハマっているなどのエピソードを披露。また、これからはじまる「ミラノ・コルティナオリンピック2026」についての思いも語る。

さらに、次のゲストである笑福亭鶴瓶と明石家さんまも登場。実は、鶴瓶もさんまも真央の大ファンで、さんまは真央と初共演したとき、「全財産をあげる」と発言したそう。その事実が黒柳から暴露されると、真央は「まだ(財産を)いただいてないです!」と返し、さんまを困らせる。