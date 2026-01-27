ファミリーレストラン「ココス」は1月27日より、「ストロベリー&チョコレートフェア」を開催する。

本フェアでは、「いちごとまるごとチョコプリンのパフェ」をはじめとする、甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートが織りなす至福のデザート5品が登場する。

まずは、トップに丸ごとのった濃厚チョコプリンが目を引く「いちごとまるごとチョコプリンのパフェ」。甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートを思う存分堪能できるビッグパフェとなっており、なめらかなチョコプリンやチョコブラウニー、甘酸っぱいフレッシュないちごやいちごシャーベットが、至福の味わいを織りなす。価格は1,419円。

なお、おすすめのペアリングは、レモンの爽やかな香りやストロベリーの甘酸っぱい風味がチョコレートとマッチする「レモン香るストロベリールイボスティー」。

また、さくさくパイの上にチョコプリンとホイップを包んだチョコクレープやフレッシュないちごをトッピングした「いちごとチョコのクレープパイ」(715円)も登場。いちごシャーベットの甘酸っぱさやナッツのカリカリ食感が味わいにアクセントに。別添えのホットチョコソースをかければ、ビターで芳醇な味わいになる。ペアリングは、スモーキーな香りとまろやかな味わいが特長の「キームン」がおすすめ。

「いちごとチョコのふわとろショートケーキ」(649円)は、ひとくちサイズのスポンジケーキの上に、たっぷりのふわとろホイップやチョコソース、チョコフレーク&フィアンティーヌ、フレッシュないちごをトッピングした、ココス流のショートケーキ。華やかで香り高い「ダージリン」と組み合わせれば、ちょっぴり上品な気分を楽しむことができる。

また食後にぴったりなサイズの「ミニ! いちごとチョコのパフェ」(539円)や「いちごシャーベット&チョコアイス」(363円)もラインアップ。

いちごシャーベットやベルギーチョコアイス、ぷるぷる食感のチョコプリン、いちごゼリーを重ねたミニサイズながらも満足感のある「ミニ! いちごとチョコのパフェ」は、チョコレートと相性の良い、柑橘系の香りが特長の「アールグレイ」とのペアリングがおすすめ。いちごシャーベットとベルギーチョコアイスに、ホイップとフレッシュないちごを添えた「いちごシャーベット&チョコアイス」のペアリングには、芳醇な味わいの「ウバ」を。

いずれも1月27日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。3月上旬(予定)まで販売される。