パスタ専門店「ジョリーパスタ」は1月15日より、旬の苺を贅沢に使用した「苺のティラミスドルチェ」など季節限定ドルチェ3品を販売している。

「いちごの日」に合わせてスタートする「苺のドルチェフェア」では、ほろ苦いコーヒーと苺の甘酸っぱさが絶妙な「苺のティラミスドルチェ」、苺を存分に楽しめる「苺のタルト～ストロベリージェラート添え～」、食後にぴったりなサイズの「苺のグラスドルチェ」の3品が登場。

「苺のティラミスドルチェ」は、コーヒーの香りとムースのコク、苺の甘酸っぱさが絶妙に調和した、ティラミス仕立てのドルチェ。サクサクのメレンゲとほろ苦いコーヒーをたっぷり染み込ませたスポンジ、ストロベリージェラート、チーズ風味のムースを重ね、フレッシュな苺をトッピングしている。価格は649円。

「苺のタルト～ストロベリージェラート添え～」は、苺の甘酸っぱさが口いっぱいに広がる、苺づくしのドルチェ。しっとりと焼き上げたアーモンド風味のタルト生地に、ふんわりとしたカスタードホイップとフレッシュな苺をトッピング。さらに、イタリアジェラート協会認定のストロベリージェラート、果肉感あふれる苺ソースを添え、苺の魅力を存分に味わえる一皿に仕上げられている。価格は539円。

「苺のグラスドルチェ」は、北海道産のマスカルポーネを使用したパンナコッタに、フレッシュな苺と果肉入りのストロベリージェラート、苺ソースを合わせた、華やかなグラスドルチェ。食後にぴったりのサイズ感で、価格は429円。