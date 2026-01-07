スターバックス コーヒー ジャパンは、全国27店舗のティーを楽しむ「スターバックス ティー&カフェ」にて、1月7日から、ウィンターシーズン第二弾をスタートした。

「スターバックス ティー & カフェ」のウィンターシーズンでは、冬の定番として人気の「ジョイフルメドレー」の味わいをとことん楽しめるように、"Red"と"White"2種類のジョイフルメドレーを用意。

第二弾では、"White"ジョイフルメドレーとして、香り豊かな「ジョイフルメドレー」に、とろっとした食感でやさしい甘さのホワイトピーチにホワイトモカフレーバーシロップを合わせ、まろやかなコクが感じられる上質感溢れる一杯を開発した。

ホワイト ピーチ & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ

「ホワイト ピーチ & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」は、「ジョイフルメドレー」とホワイトピーチのフレーバーシロップ、ミルクを合わせたフルーティーなティーベースに、ホワイトピーチ果肉ソースを入れ、やさしい甘さが感じられる。ふんわりとした口どけのティームースと、とろっとした甘さのホワイトピーチ果肉ソースをのせて、トップにホワイトチョコレートパウダーでやわらかい質感と甘さで特別感のある仕上がりにしている。

ホワイト ピーチ & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ

「ホワイト ピーチ & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」は、「ジョイフルメドレー」にミルク、ホワイトピーチのフレーバーシロップを合わせたフルーティーさとティーの華やかな風味のティー ラテ。ふんわりとした口どけのティームースをトップにのせて、とろっとした甘さのホワイトピーチ果肉ソースとホワイトチョコレートパウダーで仕上げた。