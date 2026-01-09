スターバックスコーヒージャパンは、スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店にて、「キャラメル メルツ ラテ」と「キャラメル メルツ フラペチーノ」を1月9日に発売する。今回登場するのは、スターバックス リザーブのエスプレッソを使用したビバレッジ2種。イタリアンベーカリー プリンチのコルネッティと合わせて楽しめるメニューとして展開される。

(左)「キャラメル メルツ ラテ(Hot)」Tallサイズのみ 店内利用820円、持ち帰り805円 (右)「キャラメル メルツ フラペチーノ」Tallサイズのみ 店内利用900円、持ち帰り884円

「キャラメル メルツ ラテ」(Tall/店内利用820円、持ち帰り805円)は、ポップコーンフレーバーのラテに、ポップコーンフレーバーホイップクリーム、キャラメルソース、シナモンを重ね、ソルトプレッツェルをトッピングした一杯。香ばしさと甘み、塩味のバランスが特徴で、コルネッティとの相性も意識した仕立てだという。

「キャラメル メルツ フラペチーノ」(Tall/店内利用900円、持ち帰り884円)は、カップ底に入れたキャラメルポップコーンにエスプレッソを注ぐことで、エスプレッソがしみ込んだポップコーンを楽しめる新しい体験を提案する。ポップコーンフレーバーホイップクリームやキャラメルソース、ソルトプレッツェルを重ね、甘みと食感の層が特徴のデザート感覚の一杯として仕上げた。

スターバックス リザーブ「オペラ フラペチーノ」Tallサイズのみ 店内利用880円、持ち帰り864円

あわせて、定番商品として「スターバックス リザーブ オペラ フラペチーノ」(Tall/店内利用880円、持ち帰り864円)も提供している。チョコレートフレーバーのフラペチーノにスターバックス リザーブのエスプレッソを加え、ホイップクリームとチョコソースを重ねた一杯で、バレンタインシーズンにも向けた提案となっている。

スターバックス リザーブ カフェ

スターバックス リザーブ カフェは、エスプレッソを使った多彩なビバレッジと、イタリアのクロワッサン「コルネッティ」を組み合わせたカフェベーカリー。上質な大人の時間を楽しむ場として展開されている。