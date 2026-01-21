松屋フーズは、埼玉県内の松屋102店舗限定で、朝の人気メニュー「朝定食」を15時から18時の時間帯でも楽しめる「午後の朝ごはん企画」を期間限定で実施する。

午後の朝ごはん企画

「朝は忙しくて無理だった」、「朝起きたら昼だった」、「遅めのランチや、軽めでもきちんとした食事をとりたい」といった声に応え、通常は朝時間帯限定(5時~11時)で販売している松屋の朝定食を、価格はそのまま、午後の時間(15時~18時)に届ける。

朝定食ならではの、バランスの良い献立や食べ応えはそのままに、15時から18時という時間帯に合わせて、遅めのランチや早めの夕食、小腹満たしにも利用できる。

「朝ごはん」という枠にとらわれず、一日の中のさまざまなシーンで活躍するメニューとして、この機会に松屋の「午後の朝ごはん」を楽しんでほしい。

企画名は、埼玉県店舗限定 午後の朝ごはん企画。

期間は、1月20日~ 3月2日15時から18時までの時間限定。

内容は、朝定食メニューを特別販売(価格は朝時間帯と同一)。

・ソーセージエッグ定食 530円

・ソーセージエッグW定食 580円

・豚汁朝定食 550円

・炙り焼鮭朝定食 700円

・Wで選べる玉子かけごはん 350円

・得朝牛皿定食 400円

・得朝鶏そぼろたまご丼 460円

対象店舗:埼玉県内 松屋102店舗。