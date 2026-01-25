ABCテレビのバラエティ番組『探偵!ナイトスクープ』(毎週金曜23:17～)は25日、23日の放送に登場した一家への誹謗中傷がSNSで広がっていることを受け、「重く受け止めています」と声明を発表。TVerの見逃し配信も停止した。

ABCテレビ

この日の番組では、6人兄妹の長男の小学6年生の男の子(12)から、両親が仕事の時に家事や幼いきょうだいの面倒を見ているため、「正直、長男をやるのに疲れた。生まれてから長男しかやったことがないので、1日だけでもいいので次男になりたい。僕の代わりに、長男やってくれませんか」という投稿が寄せられ、霜降り明星のせいやが“長男”の代わりになった模様が放送された。

しかしこの放送後、SNSではこの両親に対する誹謗中傷の投稿が続出。同局は「取材対象者やご家族に対して、SNS等で強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます」と呼びかけた。

その上で、「ヤングケアラーは重要な社会的課題として強く認識しております。一方、家族の事情や日常のあり方は多様であると考えています。番組では、取材にご協力いただいたご家族の家事・育児に関わる様子を紹介しました。このご家族では父親が家事・育児を担当されており、長男がそれを手伝っておられます」と説明。

「番組制作にあたっては取材趣旨の説明と同意確認を行い、関係者の尊厳・プライバシーに配慮して編集・放送しましたが、結果として取材対象者個人に対する強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。今後も取材対象者をはじめ、番組に関わる皆様の安全と尊厳を守ることを第一に番組作りを続けてまいります」とコメントした。