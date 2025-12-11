10月11日から3日間にわたって、東京・海の森公園にて大型野外フェス『TOKYO ISLAND 2025』が開催された。同イベントでは、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」から選ばれたライバーでバスクラリネット奏者の八巻志帆が初日のオープニングアクトを飾った。

八巻志帆 (C)TOKYO ISLAND All Rights Reserved／Photo by 釘野孝宏

八巻志帆がオリジナル曲「I don’t echo you」などを披露

八巻は、夏に実施された同アプリ内のイベントと、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0(ZERO)』とのスペシャルコラボ番組『オールナイトニッポン0(ZERO)～17LIVE SP～』のオーディションを経て選出された3人のライバーのうちの1人。

ステージでは、自身のオリジナル曲「I don’t echo you」や「Live looping No.1」などを披露。八巻は「バスクラリネットを知っていますか?」と問いかけながら、「(バスクラリネット奏者として『TOKYO ISLAND 2025』の)ステージに立てて嬉しいです」と喜びを口に。さらに「ここでしか生まれないハーモニーを一緒に作っていきましょう」と意気込み、会場を盛り上げた。





(C)TOKYO ISLAND All Rights Reserved／Photo by 釘野孝宏

ラスト曲前には、「私たちが見えているものは全てではないと思っています。もしかしたら今、恵みの雨の中を透明なお魚ちゃんたちが目の前を泳いでいるかもしれない。そう思いながら作った曲をお届けします」と語り、自身のオリジナル曲「Starlight fish」でステージを締めくくった。





(C)TOKYO ISLAND All Rights Reserved／Photo by 釘野孝宏

また、会場内には、「17LIVE」による特設ブースも設置されており、「野外フェスファッションスナップ」のコーナーでは、来場者が自慢のフェスコーデやバンドスタイルで撮影を楽しんだ。

そのほか、ブース内には不定期にイチナナライバーたちが参加。来場者は写真撮影のリクエストを伝え、一緒に撮影する姿も見られた。