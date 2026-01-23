バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXサウンドライダーカプセムセット04」「DXサウンドライダーカプセムセット05」(各3,630円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。

DXサウンドライダーカプセムセット04

「DXサウンドライダーカプセムセット04」「DXサウンドライダーカプセムセット05」ともに、通常DX版と同じ本体サイズ内に電子部品を搭載。新たに搭載されたボタンを操作することはもちろん、カプセム特有の回転ギミックを検出するスイッチも搭載し、様々なアクションでカプセム本体から音声を発動することが可能に。。音声モードは切り替えが可能で、カプセム固有の能力効果音が発動可能な「変身前モード」、変身時の効果音が発動可能な「変身モード（ボイスなし）」、変身時の効果音に合わせて万津莫(演：今井竜太郎)のボイスが鳴る「変身モード（ボイスあり）」の3種が搭載されている。

本商品は通常DX版同様に、別売りの「DXゼッツドライバー」と連動が可能。ドライバーにカプセムをセットして回転させることで、ドライバーから鳴る変身音に合わせてカプセムから追加効果音が発動。さらに必殺技操作時も、必殺技後の追加効果音が発動する。主人公・万津莫のキャラクターボイスを収録。各カプセムに共通音声3音を含む6音ずつが収録されており、変身直前のボイスや劇中の印象的な台詞と共になりきり遊びが楽しめる。

「DXサウンドライダーカプセムシリーズ」第四弾の「本商品には、「リカバリーカプセム」と「バリアカプセム」をラインナップ。

「変身前モード」でカプセムを回転させることで、固有能力発動時の効果音が発動する。リカバリーカプセムでは「ナイトインヴォーカー復元時効果音」など、劇中の特定演出を再現する効果音が発動可能だ。加えて、リカバリーカプセムにはBGMも収録。印象的な2曲が再生可能となっている。

DXサウンドライダーカプセムセット05

「DXサウンドライダーカプセムシリーズ」第五弾の「DXサウンドライダーカプセムセット05」には、「ワンダーカプセム」と「グラビティカプセム」をラインナップ。

別売りの「DXゼッツドライバー」と連動させて変身した後、カプセムを回転させることで「サイズ変化音」や「重力操作音」が再生可能。さらに必殺技操作時も、必殺技後の追加効果音が発動する。さらに「変身前モード」でカプセムを回転させることで、固有能力発動時の効果音が発動。加えて、ワンダーカプセムにはBGMも収録。挿入歌「WONDER」「Impossible Dream」の2曲が再生可能だ。

なお、プレミアムバンダイにて「DXサウンドライダーカプセムセット04」「DXサウンドライダーカプセムセット05」を買い合わせする場合、一緒のカートにて注文を完了すると配送をまとめることができる。注文後のマイページからは「ご注文おまとめ」には対応していない。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映