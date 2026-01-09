バンダイは、2025年9月からスタートし、現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』より「変身ベルト DXロードインヴォーカー」(8,030円)、「DXブレイカムブレイカー」(4,950円)、また両商品がセットになった「変身ベルト DXロードインヴォーカー&ブレイカムブレイカーセット」(12,980円)を1月31日に発売する。

「変身ベルト DXロードインヴォーカー」(8,030円)

「変身ベルト DXロードインヴォーカー」(8,030円)は、3人のロードに擬装できる「変身ベルト DXロードインヴォーカー」。付属の「エクストラカプセム」、「ショックカプセム」、「パニックカプセム」をそれぞれベルトにセットすることで、ロードスリー、ロードファイブ、ロードシックスへの擬装遊び、必殺技遊びが楽しめる。

セット内容

ロードインヴォーカー本体…1

エクストラカプセム…1

ショックカプセム…1

パニックカプセム…1

「DXブレイカムブレイカー」(4,950円)

「DXブレイカムブレイカー」(4,950円)は、3モードに変形する3人のロードが使用する武器。ブレードパーツの付け替えで、ブレードモード・ナックルモード・シュートモードの3つのモードに変形、「ブレイカムブレイカー」のトリガーを引くと攻撃音が発動し、さらにカプセムをセットして回転させると必殺技が発動する。またモードに応じて攻撃音や必殺技音が変化する。

「変身ベルト DXロードインヴォーカー（別売り）」と連動する「クリアカプセム」1個が付属。

セット内容

ブレイカムブレイカー…1

クリアカプセム…1

「変身ベルト DXロードインヴォーカー&ブレイカムブレイカーセット」(12,980円)

「変身ベルト DXロードインヴォーカー&ブレイカムブレイカーセット」(12,980円)は、「変身ベルト DXロードインヴォーカー」、「DXブレイカムブレイカー」がセットになった、3人のロードになりきれるスペシャルセット。カプセム4個付属。

セット内容

ロードインヴォーカー本体…1

ブレイカムブレイカー…1

エクストラカプセム…1

ショックカプセム…1

パニックカプセム…1

クリアカプセム…1

