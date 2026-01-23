「ほっともっと」では、公式SNS(X・Instagram)において、毎月25日より月末まで『HOTTO MOTTO WEEK』を開催している。今回は特別企画として、1月25日から1月31日の期間、『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』を開催する。

SUPER HOTTO MOTTO WEEK

期間中は、「チャージポイント2倍キャンペーン」や公式SNS(X、Instagram)で豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンに加え、チャージした人の中から抽選で「100名様に10,000円分のほっともっと電子マネーが当たるキャンペーン」を実施する。

さらに1月26日には、人気インフルエンサーが新商品や人気商品を食レポ形式で紹介する「ほっともっとインスタライブ」を実施する。

期間中に、公式アプリからのエントリー&現金チャージした方の中から抽選で100名様に10,000円分のほっともっと電子マネーをプレゼント。

賞品は、ほっともっと電子マネー1万円分。

当選人数は、100人。

期間は、1月25日~1月31日。

HOTTO MOTTO WEEK

現金チャージ時に貯まるポイントが、期間中2倍になるキャンペーンを毎月実施中。

期間は、1月25日~1月31日。

(チャージ例) ・1,000円チャージ:通常付与率1%(10pt)￫2%(20pt)

・3,000円チャージ:通常付与率2%(60pt)￫4%(120pt)

・5,000円チャージ:通常付与率3%(150pt)￫6%(300pt)

「X」でのキャンペーンは以下の通り。

1.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー

2.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「リポスト」

賞品は、ロボット掃除機「ルンバ」205 Dust Compactor combo robot。当選人数は、5名。期間は、1月25日10:00~1月31日23:59。

ロボット掃除機「ルンバ」205 Dust Compactor combo robot

「Instagram」でのキャンペーンは以下の通り。

1.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー

2.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」

賞品は、 パナソニック ミラーレス一眼カメラ DC-G100DK-K(標準レンズキット)。当選人数は、5名。期間は、1月25日10:00~1月31日23:59。