ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は1月22日より、新メニュー「チーズフォンデュ&大俵ハンバーグ」を販売している。

「チーズフォンデュ&大俵ハンバーグ」は、ビッグボーイの看板メニュー「大俵ハンバーグ」をチーズフォンデュソースにディップして楽しむことのできる一品で、厳選した5種のチーズ(ゴーダ、モントレージャック、パルメザン、モッツァレラ、ステッペン)を使用した濃厚でクリーミーなチーズフォンデュソースは、大俵ハンバーグと相性抜群。

付け合わせがフライドポテトの「チーズフォンデュ&大俵ハンバーグ 付け合わせフライドポテト」と、焼き野菜が添えられた「チーズフォンデュ&大俵ハンバーグ 付け合わせ焼き野菜」の2種類がラインアップされており、いずれも、大俵ハンバーグのサイズは3種類(150g・200g・250g)から選ぶことができる。

「チーズフォンデュ&大俵ハンバーグ 付け合わせフライドポテト」の価格は、150gが1,309円、200gは1,419円、250gが1,639円。「チーズフォンデュ&大俵ハンバーグ 付け合わせ焼き野菜」の価格は、150gが1,518円、200gは1,628円、250gは1,848円。

また、舞茸やかぼちゃなどの焼き野菜と自社製ベーコンをディップでいただく「チーズフォンデュ&焼き野菜とベーコン」(649円)も登場。さらに、「チーズフォンデュソース」(220円)は単品で注文することもできる。