ゴディバ ジャパンは1月20日より、「ソフトクリーム」3フレーバーと、花びらのようなチョコレートをトッピングした「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート」を一部の百貨店内バレンタイン催事場にて店舗・数量・期間限定販売を開始した。

バレンタイン催事場限定ゴディバ ソフトクリーム

同店のソフトクリームは、北海道ミルクを使用した軽やかでミルキーな甘さに、チョコレートの上品な香りとコクの重なりが楽しめる商品。

「ソフトクリーム チョコレート」(648円)、「ソフトクリーム ストロベリー」(648円)、「ソフトクリーム チョコレート ＆ ストロベリー ミックス」(756円)のラインアップがある。

また、ソフトクリーム フルール・ド・ショコでは、繊細に削った花びらのようなチョコレートをトッピングすることで、パリッとした食感の広がりを楽しめる。

「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート」(756円)、「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ ストロベリー」(756円)、「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート ＆ ストロベリー ミックス」(756円)の3種類のラインアップ。

なお、取扱催事場・取扱店は、丸井今井札幌本店(北海道)、西武秋田店(秋田県)、そごう千葉店(千葉県)、遠鉄百貨店(静岡県)、近鉄百貨店 四日市店(三重県)、天満屋 岡山本店(岡山県)、いよてつ髙島屋(愛媛県)の各バレンタイン催事場で、各百貨店により催事開催時期は異なる。また、販売期間は催事日程に準ずる。

記載の価格は、消費税8%を含む税込価格で、イートインの場合は消費税10%となる。