フジテレビ系バラエティ特番『平成の名場面40連発 あの人ビフォーアフター』が、きょう23日(21:00～)に放送される。

坂上忍がMCを務める同番組は、平成の芸能界を彩ったスターたちの名場面を、ドラマ・ヒット曲・話題の人ブロックにわけて振り返りながら、現在のスターの様子も紹介していくというもの。

スタジオには、いとうせいこう、神田愛花、相武紗季、橋本直(銀シャリ)、吉村崇(平成ノブシコブシ)が集結し、懐かしの映像を前に、当時の舞台裏や知られざるエピソード、今だからこそ語れる思い出トークを繰り広げる。

「話題になった人ブロック」では、バラエティ番組『学校へ行こう!』(TBS系)の名物キャラクター、パーク・マンサーのアフター23年を追跡。現在は富山県で農業家として米や野菜を育て、ECサイトで販売。再ブレイク後の挫折や、地元に戻る決断の裏側が明かされる。

『爆笑レッドカーペット』でブレイクしたフォーリンラブ・ハジメは、芸人と並行して建築業界へ。現在はコーキング施工会社を起業し、家庭と仕事の両立に励む日々を送っている。

アコムのCMで一躍時の人となった小野真弓は、現在、動物保護活動に尽力。坂上忍の保護ハウスでトリマーとして働く姿に、スタジオからも驚きの声が上がる。

1996年に放送されたマツモトキヨシのCMで一躍注目を集めた藤崎奈々子の“アフター30年”にも迫る。当時18歳だった藤崎は、その透明感あふれる笑顔で一気に人気者に。現在48歳となったが、結婚を機にライフスタイルを一変。夫と共通の趣味であるサーフィンを楽しむため、東京を離れ、海の近くの豪邸へ移住したという。都会の喧騒から距離を置き、自分らしい暮らしを選んだ現在の姿は、多くの共感と憧れを呼ぶ。

坂上忍、相武紗季、神田愛花のコメントは、以下の通り。

――収録を終えての感想は？

坂上：「改めて、楽屋で話しているような空気感を大事にしている番組だなと感じました。毎回思いますが、スタッフが本当によく作ってくれている番組ですよね。転職した人や、二足のわらじで生きている人たちの姿を見ると、すごく元気をもらえるんですよね。それがこの番組の一番の楽しみかもしれません」

相武：「最初は少し緊張していたのですが、始まってみたら“家でバラエティを見ている感覚”で参加できて、とても楽しかったです。テレビで見ていたそのままの雰囲気で、すごくアットホームでしたし、心から楽しませていただきました」

神田：「とにかくずっと楽しかったです。“これが仕事でいいのかな？”と思ってしまうくらい（笑）。世代が近い方も離れている方もいますが、同じドラマや音楽を共有してきたからこそ、思い出話が尽きないんですよね。特に大好きなドラマの話題は、正直２時間くらい語れるので、もっと収録していたかったです。それくらい、心から楽しめる時間でした」

――“あの頃”のスターたちを見て、感じたこと

坂上：「やっぱりいろいろ考えさせられますよね。僕と同世代、もしくは少し下の人たちが、転職したり、全く違う道を選んだりしている。仕事というより“どう生きるか”を考える年齢になってきて、楽しそうに新しい人生を歩んでいる姿を見ると、素直に“いいな”“かっこいいな”と思いますし、元気をもらえますね」

相武：「平成のテレビって、本当にキラキラしていたんだなと改めて感じました。俳優さん一人一人の個性がすごく強くて、ワンシーンごとに心に残る。テレビが人の心に深く刺さっていた時代だったんだなと、懐かしく思い出しました」

神田：「ZOOの『Choo Choo TRAIN』は、私が初めて買ったCDなんです。そのボーカルの方が、今まったく違う人生を歩んでいる姿を見て、とても胸に響きました。昔と変わらず明るくパワフルで、“あの頃好きだった理由”の原点が分かった気がして、すごくうれしかったです」

――視聴者へのメッセージ

坂上：「“見どころ”なんて言うのもおこがましいくらいの番組なんですが（笑）、テレビの前で、ご家族や身近な人と一緒に見ながら、スタジオトークと同じように“ああでもない、こうでもない”と話してもらえたら、それだけで十分楽しんでいただけると思います。おうちで気楽に、思い出話をしながらご覧ください」

相武：「自分の青春時代の思い出はもちろん、仕事を始めた頃の記憶まで、走馬灯のようによみがえってきました。世代によって感じ方が違うと思うので、それぞれの視点で楽しんでいただけたらうれしいです。」

神田：「平成の番組ではありますが、世代を問わず、みなさんでワイワイお話ししながら楽しめる内容だと思います。ぜひご家族やお友達、おじいちゃんおばあちゃんまでそろってご覧いただきたいです。見終わったあと、きっと気持ちが明るくなる番組だと思います」

【編集部MEMO】

藤崎奈々子は、2019年7月24日に生放送された日本テレビ系バラエティ番組『今夜くらべてみました』で結婚を発表。「20歳くらいのときに知り合って、その後いきなりいなくなって、再会してっていう感じです」「思いついた感じで結婚しちゃったんですけど。なんかしようかみたいな感じで」と語っていた。

(C)フジテレビ