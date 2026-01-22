バンダイスピリッツは、1979年放送の『機動戦士ガンダム』より「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06RP プロトタイプ高機動型ザクII ver. A.N.I.M.E.」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月23日(金)16時より予約受付開始、2026年7月発送予定。

「高機動型ザクⅡ」の前身、「プロトタイプ高機動型ザクⅡ」が多数のエフェクトパーツとともにver. A.N.I.M.E. に登場。

ジオン公国軍が「MS-06S」を越える機動力を求めて試作した機体で、頭部、バックパック、脚部のパーツは設定画に合わせ新規造形。機体各所から「MS-06R」の開発過程がうかがえる、橙色の「ザク」バリエーションとなっている。

『機動戦士ガンダム』とは 『機動戦士ガンダム』は、1979年に放送された日本サンライズ制作のロボットアニメ。ガンダムシリーズ第1作であることから「ファーストガンダム」とも呼ばれる。宇宙世紀での地球連邦とジオン公国の対立を背景に、主人公アムロ・レイがモビルスーツ「ガンダム」に乗り込み、戦闘を通じて成長していく姿が描かれる作品。リアルな人間ドラマや戦争の悲惨さをテーマにし、後のロボットアニメに多大な影響を与えた。

(C)創通・サンライズ