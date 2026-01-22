タカノフルーツパーラーでは2月14日まで、バレンタインをテーマとしたデザートを提供する。※新宿髙島屋店とJR名古屋髙島屋店では一部商品を先行して1月から提供開始

フルーツとチョコを組み合わせた華やかなデザート

苺とチョコを組み合わせたパフェを中心に、店舗によってはワッフルやプレートスタイルのメニューも展開している。チョコとフルーツの組み合わせ、バレンタインの甘い余韻が楽しめる構成。店舗ごとに異なるスイーツが提供されており、訪れる場所によって多様な味わいを体験できる点も特徴だ。

新宿本店のバレンタインパフェ

新宿本店

バレンタインパフェ 2,420円

提供期間：2/1～2/14

新宿髙島屋店のバレンタインパフェ

新宿髙島屋店

バレンタインパフェ 2,310円

提供期間：2/1～2/14

池袋東武店のバレンタインパフェ

池袋東武店

バレンタインパフェ 2,420円

提供期間：2/1～2/14

京急上大岡店のバレンタインパフェ

京急上大岡店

バレンタインパフェ 2,200円

提供期間：2/1～2/14

JR名古屋髙島屋店のバレンタインパフェ

JR名古屋髙島屋店

2種苺とデコポンのバレンタインパフェ 2,640円

提供期間：1/16～2/14

横浜髙島屋店のバレンタインパフェ

横浜髙島屋店

バレンタインパフェ 2,310円

提供期間：2/1～2/14

川越丸広店のバレンタインパフェ

川越丸広店

バレンタインパフェ 2,200円

提供期間：2/1～2/14

アトレ吉祥寺店のバレンタインパフェ

アトレ吉祥寺店

バレンタインパフェ 2,200円

提供期間：2/1～2/14