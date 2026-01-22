タカノフルーツパーラーでは2月14日まで、バレンタインをテーマとしたデザートを提供する。※新宿髙島屋店とJR名古屋髙島屋店では一部商品を先行して1月から提供開始
苺とチョコを組み合わせたパフェを中心に、店舗によってはワッフルやプレートスタイルのメニューも展開している。チョコとフルーツの組み合わせ、バレンタインの甘い余韻が楽しめる構成。店舗ごとに異なるスイーツが提供されており、訪れる場所によって多様な味わいを体験できる点も特徴だ。
新宿本店
バレンタインパフェ 2,420円
提供期間：2/1～2/14
新宿髙島屋店
バレンタインパフェ 2,310円
提供期間：2/1～2/14
池袋東武店
バレンタインパフェ 2,420円
提供期間：2/1～2/14
京急上大岡店
バレンタインパフェ 2,200円
提供期間：2/1～2/14
JR名古屋髙島屋店
2種苺とデコポンのバレンタインパフェ 2,640円
提供期間：1/16～2/14
横浜髙島屋店
バレンタインパフェ 2,310円
提供期間：2/1～2/14
川越丸広店
バレンタインパフェ 2,200円
提供期間：2/1～2/14
アトレ吉祥寺店
バレンタインパフェ 2,200円
提供期間：2/1～2/14