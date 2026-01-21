東京ミッドタウン(六本木)は1月16日から、旬のいちごを主役にしたスイーツが集結するいちごフェア「Sweet Shot!～甘い一瞬を、贅沢に。～」を開始した。期間は3月14日まで。

トシ ヨロイヅカ「Parfait harmonisé(パルフェアルモニゼ)」

期間中は、トシ ヨロイヅカの"和×苺"をテーマにしたパフェ「Parfait harmonisé(パルフェアルモニゼ)」(2,100円)や、ユニオン スクエア トウキョウのあまおうパフェ「Strawberry Parfait」(2,300円)など、趣向を凝らした限定メニューが各店舗に登場する。

ユニオン スクエア トウキョウ「Strawberry Parfait」

フルーツ イン ライフは、ヴィーガンに対応した「真っ赤ないちごパフェ」(イートイン1,595円、テイクアウト1,566円)を販売する。

フルーツ イン ライフ「真っ赤ないちごパフェ」

パティスリー・サダハル・アオキ・パリの「パリブレストフレーズピスタッシュ」(イートイン1,265円、テイクアウト1,242円)、パリヤ デリカテッセンの「ストロベリークラシックショートケーキ」(イートイン1,518円、テイクアウト1,058円)など、テイクアウトができる商品も取りそろえる。

期間中、館内ではいちごのステッカー配布も実施する。

いちごステッカー

バレンタインやホワイトデーに最適なチョコレートフェアも同時開催。エクアドル産ショコラのガトーショコラや、焼きたてのフォンダンショコラなど、今だけの贅沢な味わいを楽しめる。