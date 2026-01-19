【2026年1月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、ティラミス風味のドーナツや、とろける食感が楽しめるチーズケーキなど、食感・風味ともにバラエティに富んだラインナップとなっています。

2026年1月の新商品5品まとめ(10月15日～10月21日)

「ティラミスクリームドーナツ」(199円)

価格 : 199円
販売地域 : 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、北陸、近畿、中国、四国、九州

ふんわりくちどけの良いドーナツ生地に、コーヒーとチーズを合わせたくちどけの良いクリームを注入したティラミスのような味が楽しめるドーナツです。

「とろ生食感チーズケーキ」(291円)

価格 : 291円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

クリームをふんだんに加えた、濃厚なのにとろける食感が特長のチーズケーキです。

「こしあんが主役のお団子」(367円)

価格 : 367円
販売地域 : 北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

柔らかく歯切れの良いお団子に、こしあんをたっぷりかけた商品です。
※1月21日以降順次発売

「雲どら つぶあん&ホイップ」(300円)

価格 : 300円
販売地域 : 全国

厚焼きのふわふわとしたどら焼き生地で、つぶあんとみるくホイップクリームを挟んだ商品です。
※1月24日以降順次発売

「クワトロチョコエクレア」(397円)

価格 : 397円
販売地域 : 全国

4種類の異なる味わいのチョコ具材と食感を楽しむことができるチョコ尽くしのエクレアです。
※1月24日以降順次発売

まとめ

今週は、ティラミス風味のクリームをたっぷり詰めた「ティラミスクリームドーナツ」や、4種類のチョコレートを楽しめる「クワトロチョコエクレア」など、冬らしい濃厚スイーツが新登場! 「とろ生食感チーズケーキ」は口に運んだ瞬間、とろけるような口どけが楽しめます。

そのほか、お団子にこしあんをたっぷりのせた「こしあんが主役のお団子」や、和風ホイップをどら焼き生地で挟んだ「雲どら つぶあん&ホイップ」といった和スイーツも充実しているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね!

