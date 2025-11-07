2026年2月15日からWOWOWで放送・配信されるドラマ『北方謙三 水滸伝』(毎週日曜22:00～)の新たな主要キャスト27人が発表された。

今回発表されたのは、険しい山と湖に囲まれた自然の要塞・梁山泊を支える主要メンバー。同志集めに奔走する僧侶・魯智深役に金児憲史、九つの竜の刺青を持つ若き荒くれ者・史進役に木村達成、特殊部隊・致死軍の総隊長・公孫勝役に白洲迅、同じく致死軍の部隊長・石秀役に濱田龍臣、元漁師で塩の密売に携わる阮小五役に加藤清史郎、虎殺しの異名を持つ男・武松役に伊藤健太郎。

また、塩の密売で梁山泊の資金集めを担う・盧俊義役に宇梶剛士、その盧俊義に仕え、体術に優れた俊英・燕青役に山中柔太朗、梁山泊の頭脳である軍師・呉用役に野間口徹、医術を追い求める天才医師・安道全役に金田哲、元盗人で安道全の親友・白勝役に柄本時生、梁山泊の頭領の一人である宋江の弟・宋清役に上地雄輔、食堂と妓楼の主人・曹正役に和田正人、梁山湖畔の料理屋の主・朱貴役に高橋和也が扮する。

さらに、川島潤哉、有薗芳記、生田拓真、林優大、嶋尾康史、市川知宏、朝井大智、酒井大成、栄信、嘉島陸、池田努、濱田学、ヤマダユウスケも梁山泊メンバーとして出演する。