ファミリーマートは1月21日、大阪・関西万博の会場内に出店していた「ファミリーマート大阪・関西万博店」の什器や資材を再利用したレガシー店舗となる「ファミリーマート彩都西駅前店」を「MOKU MOKU 彩都」(大阪府茨木市)内に移転リニューアルオープンした。

ファミリーマート彩都西駅前店

「MOKU MOKU 彩都」へ移転リニューアルオープン

同店は、阪急阪神不動産が彩都(国際文化公園都市)まちびらき20周年を記念して建設した木造拠点、MOKU MOKU 彩都の開業に伴い、同施設内へ移転した。大阪・関西万博店で実際に使用した什器等を活用し、万博のレガシーを形として残すとともに、脱炭素社会の実現や健全な森林保全、資源循環への取り組みを推進する。

万博店で活躍したトレーラー型什器や商品サインを再利用

同店では、大阪・関西万博店で使用した「開幕前の工事現場で活躍した無人型トレーラーハウスを模した冷蔵什器」や「リサイクルアクリルを使用した商品サイン」などを移設・再利用している。また、店舗にはどの設備が万博から引き継がれたものかを示すパネルを今後設置する予定で、大阪・関西万博店のレガシーを引き継ぐとともに持続可能な開発目標(SDGs)への貢献を身近に実感できる店舗を目指す。