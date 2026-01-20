ファミリーマートは1月20日、「たまご弁当」4種類を全国のファミリーマートで順次発売する。

「絶品登場!ふわっとろ～たまご弁当」と題して、冬においしく楽しめる"ふわっとろ～"食感のたまごを使ったお弁当全4種類を発売する。

大阪王将が監修した「ふわっとたまごの天津炒飯」(645円)は、2025年1月に初登場し好評だった商品。香ばしく炒めた炒飯に、厚みのあるふわっと食感のたまごを贅沢にのせた。たまごの量を昨年より増やして、ボリュームアップ。オイスターソースを効かせたコク深い味わいの特製醤油餡が、たまご、炒飯と絶妙に絡み合い、最後まで飽きのこない味わいに仕上げた。

MOKUBAZA監修「とろ～っと卵黄ソースとチーズソースのキーマカレー」(645円)は、スパイスの香りと卵黄ソースの濃厚さを味わえる商品。8種類以上のスパイスとオニオンソテーの甘みを生かしたキーマカレーに、とろーっと流れる卵黄ソースとチーズソースを合わせた。まずはカレーとライスを味わい、次にチーズソースを混ぜ、最後にトロトロの卵黄ソースを一緒に食べるのがオススメだという。

「とろ～りチーズと卵黄ソースのトマトハンバーグ弁当」(698円)は、ハンバーグにトマトの酸味とにんにくの旨味が詰まったトマトのソースをトッピング。とろ～りチーズ、卵黄ソース、ハンバーグの肉汁が合わさり、やみつきになる味わいだという。

1月27日に登場する「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」(645円)は、バターが香るケチャップライスにとろとろ食感のたまごをのせ、濃厚なデミグラスソースをかけたオムライス。たまごは牛乳や生クリームを入れた口当たり滑らかな仕立てに。

「ちょいデリ」値段そのまま、ゆでたまごをトッピング

「ちょいデリ」シリーズの一部商品に、1月20日～2月9日までの期間限定で、値段はそのまま、ゆでたまごをトッピングする。ラインアップは、「ハムのポテトサラダ」(298円)、「冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮」(320円)、「海老とブロッコリーのタルタルサラダ」(328円)の全3種類となる。