ファミリーマートは1月20日、「ファミリーマート×ゼンレスゾーンゼロ コラボキャンペーン」を全国のファミリーマートで実施する。

ファミリーマート×ゼンレスゾーンゼロ コラボキャンペーン

「原神」や「崩壊:スターレイル」を手がけるHoYoverseの人気ゲーム、都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」。今回のキャンペーンでは、人気キャラクター「フォン・ライカン」「エレン・ジョー」のオリジナル描き下ろしが登場し、対象商品の購入で限定描き下ろしのオリジナルレーザーチケットがもらえるほか、限定のコラボグッズなども登場する。

対象商品を買うとレーザーチケットがもらえる

期間中、対象のコカ･コーラ製品を2本購入ごとに、フォン・ライカンとエレン・ジョーのオリジナルレーザーチケット(全3種)1枚がもらえる。期間は1月20日10:00～2月2日まで。対象商品は「コカ･コーラ」「コカ･コーラゼロ」各500mL(各183円)。景品は、なくなり次第終了となる。

ファミリーマート×ゼンレスゾーンゼロ コラボキャンペーン

ファミマプリントで限定ブロマイドやポスターを発売

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、「ブロマイド」(L判300円/2L判400円)と、「キービジュアルポスター」(600円)、「ストーリービジュアルポスター」(L判300円、2L判400円、光沢紙600円)を発売する。販売期間は1月20日10:00～2月15日23:59まで。

ファミマ限定のオリジナルグッズが登場

一部店舗で、「アクリルスタンド」(1,760円)や「アクリルキーホルダー」(880円)、「缶バッジセット」(1,320円)、「卓上カレンダー」(1,650円)などのオリジナル商品を発売する。

ファミマオンラインでコラボグッズを発売

オリジナル商品の「アクリルパネル」(2,420円)をファミマオンライン限定で発売する。申込期間は1月20日10:00～2月15日23:59。数量限定のため、なくなり次第終了となる。