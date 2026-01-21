日清食品は2月2日、「カップヌードウ 北海道限定パッケージ(レギュラー、カレー、シーフード、チリトマト)」(希望小売価格236円/税別)を北海道地区および日清食品グループ オンラインストアで発売する。

カップヌードウは、北海道千歳市にある「札幌日清食品」で製造され、ブランドロゴ「CUP NOODLE」の「DLE」を「道(ドウ)」に置き換えた北海道限定の「カップヌードル」。

今年の「北海道限定パッケージ」に登場するのは、北海道日本ハムファイターズの山﨑福也選手、水谷瞬選手、郡司裕也選手の3選手。各選手のプレーシーンを厳選した"真剣SHOT"や試合中の喜ぶ姿を捉えた"喜びSHOT"のほか、3選手が集合したショットを使用した全8種類のデザインを用意した。

同商品の発売にあわせ、「カップヌー道キャンペーン2026」も実施する。カップヌードウ 北海道限定パッケージのいずれかを含む、日清食品の商品を合計500円 (税込)以上購入したレシートまたは領収書を1口として応募できる。

賞品は、3口応募で「選手記念撮影会&ペア観戦チケット」が5組10名、「プレミアム練習見学&ペア観戦チケット」が2組4名に当たるほか、1口応募で「ペア観戦チケット」が50組100名、「選手の直筆サイン入りレプリカユニフォーム」が15名、「JCBギフトカード商品券3,000円分」が50名に当たる。

応募期間は2026年2月2日10:00～4月30日23:59まで、郵送の場合は4月30日の当日消印有効となっている。