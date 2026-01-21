霜降り明星せいやに“モテる若手・中堅芸人”を尋ねると…名前が挙がった人気芸人とは「よく聞きますよ」「人間としてモテてる」

2月11日(22:00〜)にスタートするABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』の取材会がこのほど、都内で行われ、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが番組の見どころなどを語った。

  • 霜降り明星・せいや

若手・中堅芸人でモテるのは?

――初回収録を終えて、前シーズンからパワーアップした点など感想を教えてください。

前回がめっちゃ面白くて好評で、いろんな人に「あれ面白いな」と言われたんですけど、シーズン2はちょっと怖かったんですよね。前回を超えられるかなと。余裕で超えましたね。前回も面白いんですけど、また違うパワーがすごいです。ロケの場所もすごいし、メンバーのパワーもすごいし、みんなの個性も強まってます。前回を踏まえて勉強してきてる感じもあって、すべてにおいて上がってますね。

――番組の内容にちなんで、若手・中堅芸人でモテる人といえば、どなたが思い浮かびますか?

芸人さんもいろんなタイプがいて、いろんなモテ方をすると思うんですけど……ヒコロヒーとか、よく聞きますよ。僕は飲み友達で、大学も一緒なんで、異性としてはまったく見てない、ただのタバコ吸いなんですけど(笑)。でも、男女問わず、「ヒコロヒーに会いたい」という人が多いんですよ。やっぱり人間としてモテてるなと。結構聞きますね。やっぱり魅力的なんやろな。

――ヒコロヒーさんは色気があってカッコいい印象なのですが、一緒に飲んでいてそんなふうに感じたりも?

全くないですよ! あいつの副流煙をとにかく吸ってますから(笑)。僕はあいつにめっちゃ肺を黒くされてますから、それだけはやめてほしいなと思います(笑)。

YOU、谷まりあ、菊池風磨(timelesz)も登壇

『ラブパワーキングダム～恋愛強者選挙～』は、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

なお、取材会には、せいやのほか、YOU、谷まりあ、菊池風磨(timelesz)も登壇した。

