菜花の里が運営する「旬撰倶楽部 房総・村の駅」(京葉道路Pasar幕張 上り線内)は1月24日・25日、「千葉県産米『粒すけ』升盛り放題」イベントを開催する。

同施設は、農産物や海産物、名産品、加工食品などを600点以上取りそろえる直売拠点。両日とも17時から、千葉県期待の新品種「粒すけ」の大粒米を、升から溢れるまで盛れる体験を1回500円で実施する。