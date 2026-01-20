マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライド アドバンス」連載中のライドコミックス最新刊『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC 1』を、2026年1月29日に発売する。
原作は、GCN文庫の人気作『放課後の迷宮冒険者～日本と異世界を行き来できるようになった僕はレベルアップに勤しみます～』。『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC 1』は、1月19日からDMMブックスにて先行配信開始、1月26日からピッコマにて先行配信が開始となる。全国の書店、ほか電子書店は、1月29日より発売。
また、発売を記念して、各法人書店の特典を公開。さらにコミカライズ刊行記念として、複製原稿がもらえる応募者全員プレゼントキャンペーンが実施される。
■『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC 1』
漫画：クニくん／原作：樋辻臥命／キャラクター原案：かれい
定価：792円(本体720円＋税10％)
発売日：2026年1月29日
※1月19日～DMMブックス、1月26日～ピッコマにて先行配信開始。
※1話 試し読みは「ライコミ」にて。
※発売を記念してライコミで無料キャンペーンを実施。1月19日(月)～2月10日(火)23:59の間、2～3話(完全無料)・4～5話(会員無料)となっている。
【あらすじ】
高校生、九道晶。異世界ド・メルタと日本を行き来できる少年。
そんな彼が願うのは、気ままなのんびり異世界ライフ!!
グルメ探訪に迷宮攻略にムフフフ～なあんなことまで!?
こんな生き方したかった!!ゆるふわ∞の冒険譚いざ開幕!!
グルメシーンも満載！
お菓子に、ステーキ…。お腹と心を満たしながら、いのちだいじに冒険するべし！
法人特典情報
下記書店にて購入すると、有償・無償特典が付属する。
・NICリテールズ：イラストカード
・ゲーマーズ：【無償特典】イラストカード
・ゲーマーズ：【有償特典】描き下ろしアクリルスタンド
・DMMブックス：特典イラスト1(※特典イラスト2種)
・DMMブックス：特典イラスト2(※特典イラスト2種)
・ブックエース：メッセージペーパー
・メロンブックス：イラストカード
・Wonder GOO：イラストカード
応募者全員プレゼントキャンペーン
書籍の帯に付属する応募券に必要事項を記入の上、応募すると、ここでしか手に入らない本作の複製原稿4種セットが必ずもらえるキャンペーンが実施される。
特典：複製原稿(非売品)
応募期限：2026年2月28日(当日消印有効)
※賞品画像はイメージ。
※電子版コミックスには応募券が付属しない。
※詳細は紙書籍の帯にて。