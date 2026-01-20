100円寿司チェーンの「はま寿司」は1月20日より、「はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、脂がのった「みなみまぐろ大とろ」と、炭火で香ばしく焼き上げた鴨肉のつくねを特製タレで甘辛く仕上げた「鴨つくね軍艦」が、お手頃価格の110円で登場。

また、脂がのった「北海道産 さんま」や、噛むほどに旨みが広がる「赤貝ひも軍艦」、九州産トラフグの皮を濃厚なあんきもと合わせた「とらふぐ皮のあんきも和え軍艦」が、いずれも176円で提供される。

さらに、サクサクの衣とふわっと食感の身がたまらない「あんこうの天ぷら握り」が231円で登場。

至福の一貫シリーズでは、ぷりっと食感の赤エビと、濃厚な甘みと旨みが特長の車エビの両方を味わえる「天然えび食べ比べ(赤えび、車えび)」、“フグの王様”とも呼ばれる「九州産 とらふぐ」を、いずれも319円で楽しむことができる。

サイドメニューでは、人気メニューの鴨そばに鴨つくねをプラスした「鴨そばつくね入り」(473円)や、ポルチーニが香る「あさりとエリンギのきのこクリーム茶碗蒸し」(319円)、牡蠣の旨みが詰まった「広島県産牡蠣のクリームコロッケ3個」(297円)がラインアップ。

はまカフェラボでは、ココアスポンジとチョコクリームが3層ずつ重なった「3層クリームのふんわりチョコレートケーキ」(297円)が用意されている。