元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル『トラトラタイガース』」で16日に公開された動画に出演。阪神のドラフト1位ルーキー・立石正広のバッティングについて語った。

赤星憲広氏

立石正広のバッティングを賞賛

動画中盤、「僕は立石選手、必ずやると勝手に思ってるので」と切り出した赤星氏。自身の大学時代に見たなかで「すごいなと思った」選手として、井口資仁氏、高橋由伸氏の名前を挙げながら、「大学生レベルで引っ張ってホームラン打てるバッターっていうのは結構いるんですよ。だけど井口さんと高橋由伸さんに共通して言えたことっていうのは反対方向に飛ぶんです」と、大学時代すでに逆方向に一発を打っていたと説明する。

続けて、井口氏、高橋氏との対戦についても言及。赤星氏はまず、井口氏と対戦した際の印象を振り返り、「井口さんと戦ってたときって、僕はまだ内野手だったんです。僕は2年生のときに井口さんが4年生だったんですけど、サードやってて、井口さんの打球が怖すぎて。引っ張ってきた打球が。ちょっと下がらないと捕れないのよ、人工芝はやいし」と、内野を守る立場から見た打球の強さを回想する。

さらに、「で、それぐらいの打球が飛んでくるにもかかわらず、右方向に打った打球がサードから見てると反対方向に飛んでってるわけじゃない? 『それで行っちゃうんだみたいな』っていうようなバッティングをされてた」と、その異次元のパワーに驚かされたと証言。さらに、高橋由伸氏についても触れ、「で、高橋由伸さんも左中間レフトに簡単に放り込んでたんだね」と語り、大学時代から完成度の高い打撃を見せていたと振り返った。

その上で、「森下選手が中央大学時代にいいバッターだなって思ったんですけど、森下選手は大学時代、右方向にホームランっていうのがあんまりなかったんですよ」「大学4年生時の森下選手と比べても、立石選手のほうが全然上だと思ってて」と、森下翔太と立石を比較しながら、「立石選手の大学時代のバッティングを見てると、僕がすごいなと思った井口さんとかのバッティングに近いなっていうのをすごく感じるんですよ」と、平成を代表する名選手たちに重ねて、立石への印象を明かしていた。