ＤｅＮＡ vs 中日の試合開始前情報

  • 対戦カード：ＤｅＮＡ vs 中日
  • 開催球場：横浜スタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 中日1勝-ＤｅＮＡ4勝（5/13 中日0-5ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、5/12 中日1-3ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、4/30 ＤｅＮＡ6-2中日 (ＤｅＮＡ)、4/29 ＤｅＮＡ4-2中日 (ＤｅＮＡ)、4/28 ＤｅＮＡ0-3中日 (中日)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 37 19 17 1 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 37 13 24 0 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 37 23 14 0 .622 -
2 西武 40 22 17 1 .564 2
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 4
4 日本ハム 40 20 20 0 .500 4
5 楽天 37 15 21 1 .417 7
6 ロッテ 37 14 23 0 .378 9